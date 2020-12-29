Депутаты ЗакСа не захотели рассматривать инициативы парламентария Анохина

За рассмотрение каждой инициативы проголосовало не более пяти человек.

В среду, 13 января, в петербургском Законодательном Собрании состоялось первая встреча парламентариев. В ходе собрания депутаты отказались рассматривать шесть законопроектов, предложенных единороссом Андреем Анохиным, передал корреспондент Piter.TV.

Известно, что Анохин хотел внести законопроекты об ужесточении миграционного законодательства, ограничении максимального процента по кредитам и прощении россиянам штрафов и пени по потребительским займам в повестку первого заседания нового года. За рассмотрение каждого из проектов из всего коллектива проголосовали не более пяти депутатов, ни одну инициативу не поддержали.

Парламентарий упрекнул коллег за то, что его инициативы игнорируют, и напомнил, что эти предложения он отправил еще осенью. Анохина прервал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Ранее мы писали, что ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о возвращении вытрезвителей.

Фото: Piter.TV