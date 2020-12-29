ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о возвращении вытрезвителей

Председатель парламента признал, что существование вытрезвителей все еще актуально для города.

Законодательное Собрание Петербурга рассмотрит законопроект о возвращении вытрезвителей. Специализированные учреждения призваны оказать помощь людям, которые находятся в состоянии тяжелого или наркотического опьянения, пояснила пресс-служба ЗакСа.

Ранее в России существовали вытрезвители, но их решили ликвидировать из-за многочисленных жалоб на их работу. Однако, как показало время, учреждения все же нужны.

Десятки тысяч человек ежегодно погибают в России от последствий злоупотребления алкоголем – многие из них замерзают прямо на улицах. В то же время врачи постоянно жалуются на бесчинства пациентов, которые доставляются к ним в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В штатном расписании наших больниц в принципе не предусмотрен персонал, способный обуздать потерявших контроль дебоширов. сказал Вячеслав Макаров, спикер ЗакСа.

Парламентарий отмечает, что при этом "не дело " за бюджетные деньги приводить в чувство любителей горячительных напитков. По словам Макарова, при организации учреждений нужно будет учесть ошибки прошлого.



Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:

В конце 2020-го года закон о восстановлении системы вытрезвителей одобрил Совет Федерации. Планируется, что одна ночь в учреждении обойдется в полторы тысячи рублей.

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