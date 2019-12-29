Спикер ЗакСа Макаров рассказал о важности поправок в Конституцию

Парламентарий уверен, что проголосовать придут большинство петербуржцев. И придут по велению сердца.

Спикер петербургского Законодательного Собрания Вячеслав Макаров выразил надежду, что большинство горожан поучаствуют в народном голосовании по поправкам в Конституцию и сделают это по велению сердца, а не только потому, что упомянутое мероприятие у всех на слуху. Об этом парламентарий заявил на брифинге после заседания ЗакСа 4 марта.

Макаров отметил, что поправки очень важны: в Основном законе упомянут Бога и обозначат брак союзом между мужчиной и женщиной. Также спикер напомнил, что поправки помогут защитить интересы государства и не позволят, к примеру, иметь чиновникам двойное гражданство. Макаров выразил уверенность в том, что изменения будут работать века, поэтому петербуржцам нужно проголосовать за поправки, чтобы для будущей России, детей и внуков каждого была польза.

Петербургский ЗакС изменил регламент и перенес заседание из-за поправок в Конституцию.

Фото: assembly.spb.ru