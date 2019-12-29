Петербургский ЗакС изменил регламент и перенес заседание из-за поправок в Конституцию

Комитет по законодательству предложено лишить некоторых полномочий.

Петербургский парламент в следующий четверг, 12 марта, рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию. Депутаты решили изменить регламент и перенести следующее заседании на очередном встрече в Мариинском дворце 4 марта.

Парламентарии предложили лишить комитет по законодательству права принятия или непринятия поправок. Члены комитета не смогут заранее обсудить поправки и вынести решение: одобрить их или нет. Регламент изменится в том моменте, что внесение поправок на рассмотрение депутатам произойдет по предложению, но не на основании решении комитета.

Грядущее заседание городского Законодательного Собрания перенесли с традиционной среды, 11 марта, на четверг, 12 марта.

Ранее мы писали, что в ЗакС Петербурга внесли изменения в закон о митингах.

Фото: Piter.TV