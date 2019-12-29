В ЗакС Петербурга внесли изменения в закон о митингах

В законопроекте предлагается разрешить проводить акции рядом с органами государственной власти.

Депутаты ЗакСа Петербурга во втором чтении приняли поправки к городскому законопроекту "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

В законопроекте предлагается разрешить проводить акции рядом с органами государственной власти. Также число участников митинга, который не был согласован, вырастет с 200 до 500 человек. Но в это же время запретят проводить митинги там, где есть угроза обрушения.

Кроме этого определили число гайд-парков, где можно проводить акции без согласования, их будет не меньше четырех.

В Петербурге уменьшится число гайд-парков.

Фото: Piter.TV