Спикер Рады заявил о снижении влияния олигархов на депутатов

Дмитрий Разумков рассказал о работе парламента.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что влияние олигархов на депутатов местного парламента в текущем созыве меньше, чем было ранее. Такое заявление политик сделал на пресс-конференции перед журналистами.

Мне, наверное, не совсем корректно на 100% говорить, потому что я тут не работал, но объективно... влияние на народных депутатов, на большую политику представителей большого бизнеса намного меньше. Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады

Эксперт подчеркнул, что лично на него не пытались оказывать давление люди, представляющие крупный бизнес или олигархи. Разумков полагает, что с неоднозначными предложениями к нему не обращались потому, что знают о его несокрушимой позиции. Он заметил, что незачем приходить и задавать вопросы, на которые уже знаешь ответ.

В Раде заявили о новых обысках в офисе ОПЗЖ и у родственников Медведчука.