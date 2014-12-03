Спектакли БДТ вернутся в историческое здание театра 11 ноября

Спектакли Большого драматического театра имени Товстоногова возвращаются в историческое здание на набережной реки Фонтанки, 65. Первый спектакль в отремонтированном здании покажут 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба БДТ.
Мы в очередной раз возвращаемся домой. Надеюсь, в этот раз сюрпризов не будет.
Заявил худрук театра Андрей Могучий
Сейчас в здании идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и театрального и инженерного оборудования. Первым после ремонта покажут спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Могучего. Премьера состоялась в феврале 2021 года.
Спектакли на исторической сцене БДТ не показывали с апреля 2021 года. За это время в трюме и подвале провели гидроизоляционные работы.
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Фото: wikipedia.org
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