Спектакли БДТ вернутся в историческое здание театра 11 ноября

Первым покажут спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель " Андрея Могучего.

Спектакли Большого драматического театра имени Товстоногова возвращаются в историческое здание на набережной реки Фонтанки, 65. Первый спектакль в отремонтированном здании покажут 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба БДТ.

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Сейчас в здании идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и театрального и инженерного оборудования. Первым после ремонта покажут спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Могучего. Премьера состоялась в феврале 2021 года.

Спектакли на исторической сцене БДТ не показывали с апреля 2021 года. За это время в трюме и подвале провели гидроизоляционные работы.

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Фото: wikipedia.org