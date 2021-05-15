Премьерные показы спектакля пройдут 14, 15, 28 и 29 мая.

В Петербурге в Молодёжном театре на Фонтанке состоялась премьера спектакля "Кабала святош/Мольер". Об этом в субботу, 15 мая, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". "Кабала святош" - произведение, которое повествует о непростых взаимоотношениях французского комедиографа Мольера и короля Людовика XIV.

Исследуется художник, который морально растет и духовно крепнет. Это очень важно, потому что спектакль - это достоинство художника. Художественный руководитель Молодёжного театра на Фонтанке Семен Спивак.

В 1929 году Максим Булгаков написал пьесу об отношениях французского комедиографа Мольера и Людовика XIV. Впервые зрители увидели её на сцене МХАТ спустя семь лет, однако советская власть запретила спектакль в связи с "тайным политическим замыслом".

Как отмечает артист Молодёжного театра на Фонтанке Роман Нечаев, в пьесе завуалированы символы. По словам артиста, Булгаков писал про себя и про своё "место". По мнению Нечаева, властям пришлось потратить много времени, чтобы понять замысел пьесы.

Премьерные показы спектакля пройдут 14, 15, 28 и 29 мая в стенах Молодёжного театра на Фонтанке.

Ранее мы писали, что в петербургском театре "Балтийский дом" 25 и 26 мая пройдёт спектакль "Женитьба Фигаро".

Фото: Piter.tv