В петербургском театре “Балтийский дом” 25 и 26 мая пройдёт спектакль “Женитьба Фигаро”

В Северной столице спектакль представит режиссёр Евгений Писарев.

В Петербурге 25 и 26 мая в стенах театра-фестиваль "Большой Дом" жители и гости культурной столицы смогут насладиться комедией Пьера Бомарше "Женитьба Фигаро".

В Северной столице спектакль представит режиссёр Евгений Писарев. В котором примут участие: Сергей Лазарев, Александр Арсентьев, Виктория Исакова, Александра Урсуляк, Ирина Бякова, Алексей Рахманов, Анна Бегунова, Сергей Кудряшов, Олег Пышненко, Александр Матросов, Сергей Миллер, Иван Литвиненко, Александр Лазин, Варвара Ревнюк, Екатерина Рогачкова, Елизавета Кононова и другие.

Фигаро по жизни преследуют неудачи, однако он всё равно полон энергии, жизнелюбия, достоинства, и, главное, - любви. Он влюблён в горничную Сюзанну, к которой неравнодушен и женатый граф. Именно из-за желания отстоять сердце и честь красавицы на долю Фигаро выпадает "безумный день". Главному герою предстоит выкручиваться на суде, обрести потерянных родителей, испытать предательство друга, пережить мнимую измену. Однако необходимо при этом не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя.

Ранее мы писали, что в Петербурге умер актер и театральный педагог Олег Зорин.

Фото: пресс-служба спектакля.