Петербуржцам впервые показали спектакль немецкого хореографа Пины Бауш

Танцтеатр "Вупперталь Пина Бауш" приехал на гастроли в Петербург. Жители города впервые увидели спектакль немецкого хореографа "Полнолуние".
Постановку показали в Александринском театре. Как сообщила пресс-служба культурного заведения, гастроли были организованы в рамках года Германии в России. Показы прошли 16, 17 и 18 сентября.
"Полнолуние" – это один из самых красивых спектаклей хореографа. Его особое эзотерическое измерение создают артисты. Они высаживаются, как пришельцы, на чужую планету (посреди сцены скала-метеорит, вокруг – море) и начинают разводить сырость, как источник новой жизни.
Стиль Пины мгновенно узнается по костюмам: мужчины в обычных штанах и рубашках, а женщины неизменно одеты в роскошные вечерние платья с глубокими декольте. В сценографии Бауш часто использовала природные стихии – настоящие деревья, воду и камень. Все это, конечно, есть в "Полнолунии".
Ранее в Мариинском театре показали, как моют люстру весом 2 тонны на исторической сцене.
Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена
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