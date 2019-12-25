Петербуржцам впервые показали спектакль немецкого хореографа Пины Бауш

Постановка была организована в рамках года Германии в России.

Танцтеатр "Вупперталь Пина Бауш" приехал на гастроли в Петербург. Жители города впервые увидели спектакль немецкого хореографа "Полнолуние".

Постановку показали в Александринском театре. Как сообщила пресс-служба культурного заведения, гастроли были организованы в рамках года Германии в России. Показы прошли 16, 17 и 18 сентября.

"Полнолуние" – это один из самых красивых спектаклей хореографа. Его особое эзотерическое измерение создают артисты. Они высаживаются, как пришельцы, на чужую планету (посреди сцены скала-метеорит, вокруг – море) и начинают разводить сырость, как источник новой жизни.

Стиль Пины мгновенно узнается по костюмам: мужчины в обычных штанах и рубашках, а женщины неизменно одеты в роскошные вечерние платья с глубокими декольте. В сценографии Бауш часто использовала природные стихии – настоящие деревья, воду и камень. Все это, конечно, есть в "Полнолунии".

Ранее в Мариинском театре показали, как моют люстру весом 2 тонны на исторической сцене.

Фото: ВКонтакте / Александринский театр и Новая сцена