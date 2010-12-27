Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Женитьба Белугина" поставлен по мотивам одноименной пьесы Николая Соловьева и Александра Островского. По сюжету молодой купец Андрей Белугин влюбляется в интеллигентную барышню из разорившейся дворянской семьи Елену. Влюбился так, "как влюбляются люди необразованные: от всей души, то есть от всей своей первобытной дикости". Он делает ей предложение руки и сердца. Елена просит совета у своего друга Николая Агишина, человека без определенного положения, готового поживиться за счет другого. По его коварному плану, Белугин должен стать обманутым мужем, а он, Агишин — счастливым любовником.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Балтийский Дом, Александровский парк, 4, Большая сцена

Фото: baltic-house.ru