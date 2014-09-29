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Спектакль "Укрощение строптивой"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Укрощение строптивой"

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Спектакль "Укрощение строптивой" покажут 29 ноября в Балтийском доме. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Одна из самых популярных пьес Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" беззаботна и остроумна. Постановка "победила" пиратские копии, а также пережила цензурные запреты. 

По сюжету в Италии XVI века у торговца при деньгах есть две дочери на выданье. За младшей, Бьянкой, выстроилась очередь из женихов, однако ее не могут выдать замуж раньше старшей. А претендентов на сердце Катарины совсем нет. 

Однажды в город, чтобы жениться, прибывает Петруччо. И в результате серии событий он "укрощает строптивицу". 

Так, "Укрощение строптивой" – это рассказ о любви, для которой нет ничего невозможного. 

Фото: culture.ru 

Теги: балтийский дом, уильям шекспир
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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