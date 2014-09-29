Спектакль "Укрощение строптивой" покажут 29 ноября в Балтийском доме. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Одна из самых популярных пьес Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" беззаботна и остроумна. Постановка "победила" пиратские копии, а также пережила цензурные запреты.

По сюжету в Италии XVI века у торговца при деньгах есть две дочери на выданье. За младшей, Бьянкой, выстроилась очередь из женихов, однако ее не могут выдать замуж раньше старшей. А претендентов на сердце Катарины совсем нет.

Однажды в город, чтобы жениться, прибывает Петруччо. И в результате серии событий он "укрощает строптивицу".

Так, "Укрощение строптивой" – это рассказ о любви, для которой нет ничего невозможного.

Фото: culture.ru