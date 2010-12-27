Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Одиночество в сети" поставлен по одноименному роману Януша Леона Вишневского. Герои встретились в чате, там, где не видно лиц и где можно примерить любую маску. Здесь они без страха обмениваются эротическими фантазиями и рассказывают истории из своей жизни. Чтобы встретиться в реале и просто обнять друг друга, им придется пройти множество испытаний. Но главным испытанием для их любви окажется сама встреча…

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр-фестиваль "Балтийский дом", Александровский парк, 4

Фото: baltic-house.ru