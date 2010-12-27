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Спектакль "Мастер и Маргарита"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Мастер и Маргарита"

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Возрастное ограничение: 16+.

В основе спектакля "Мастер и Маргарита" легендарный роман Михаила Булгакова о любви и нравственном долге, о добре и зле, об истинном таланте и творчестве.

Стоит ли пересказывать сюжет? Худой Воланд с цилиндром на голове правит сумасшедшим балом, в то время как Мастер в шляпе с буквой "М" пишет роман. Аннушка непременно разольет масло, а Понтий Пилат выпишет Иешуа Га-Ноцри билет в один конец – на казнь.

Продолжительность: 195 минут

Адрес: Театр-фестиваль "Балтийский дом", Александровский парк, 4, Большая сцена

Фото: bileter.ru

Теги: балтийский дом, мастер и маргарита, михаил булгаков
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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