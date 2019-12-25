Театр Эйфмана открыл сезон спектаклем "Эффект Пигмалиона"

Показ прошел на сцене Александринского театра.

В понедельник, 9 ноября, Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана открыл сезон после долгого перерыва, сообщили в комитете по культуре.

Показ спектакля "Эффект Пигмалиона" прошел на сцене Александринского театра. Повторный показ пройдет 21 декабря. Отмечается, что в январе были съемки экранной версии постановки, режиссером-постановщиком которой стал Борис Эйфман, а оператором-постановком стал кинематографист Федор Ордовский.

В 2019 году спектакль выдвинули на на национальную театральную премию "Золотая Маска" в четырех номинациях.

Ранее мы писали, что в спектакле "К звездам" на сцену вышли люди с ментальными особенностями.

Фото: vk.com/eifmanballet