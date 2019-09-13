Спектакль Богомолова с петербургскими артистами завоевал "Золотую Маску"

Церемония вручения наград театральной премии за сезон 2018/19 проходила в онлайн-формате.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что спектакль Константина Богомолова "Преступление и наказание" в театре "Приют Комедианта" завоевал "Золотую Маску". Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

Известно, что в спектакле сыграли артисты БДТ Марина Игнатова, Валерий Дегтярь и Алёна Кучкова. Спектакль признали лучшей постановка малой формы.

Церемония вручения наград театральной премии прошла в онлайн-формате.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выберут лучших киберспортсменов.

Фото:Приют Комедианта