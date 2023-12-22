В 2024 году Петербург закупит около 900 единиц техники для развития транспорта

В 2023 году было приобретено 272 новые машины, включая 180 единиц всесезонной техники, которая уже активно работает на улицах города.

Власти Петербурга заботятся о комфорте горожан и чистоте в городе. В течение последних трёх лет они постоянно пополняют и модернизируют парк техники. Об этом заявил председатель городского комитета по благоустройству Василий Пониделко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник отметил, что старые машины, приобретённые в 2010 году, уже выходят из строя. В 2023 году было приобретено 272 новые машины, включая 180 единиц всесезонной техники, которая уже активно работает на улицах города.

Пониделко также сообщил, что в течение 2024 года Смольный планирует закупить около 300 спецмашин.

Ранее петербуржцам предложили следить за зимней уборкой с помощью сервиса "Я здесь живу".

Фото: Правительство Петербурга