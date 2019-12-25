Сведения по коронавирусу закрыли также китайцы и власти Северной Кореи.

Спецслужбы США рассказали о недоступности российских данных по коронавирусу. Об этом сообщили журналисты из Voice of America.

Мы хотим получить как можно более точное, реальное представление о том, где находятся глобальные очаги и как они развиваются прокомментировали в Центре глобального развития Джереми Конайндайка

Иностранцы добавили, что Россия не является единственной страной в списке. Недоступными собственные данные сделали также Китай и КНДР. Это вызывает трудности у американских разведчиков, которые устанавливают картину мировой пандемии. Несколько источников журналистов назвали задачу "сложной" для американской разведки. Также представителям США на данный момент не удалось получить статистику по заболевшим от Ирана.

Эксперты заявили, что над победы над распространением коронавируса странам необходимо сотрудничать друг с другом на глобальном уровне.

США приготовились ко второй волне коронавируса.

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