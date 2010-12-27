Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Дипломат "вернул" собравшихся к историческим справкам.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил о том, что ранее Крым уже принадлежал России. Об этом дипломат заявил во время международного форума Salzburg Europe Summit, проходившего в Австрии. О регионе Сайдик заговорил после вопроса о том, что он думает по поводу референдума 2014 года.

Эксперт рассказал, что Крымский полуостров входил в состав Российской империи. Затем полуостров находится под управлением РСФСР (около 30 лет), а уже потом был включенв состав Украинской ССР.

Сайдик добавил, что сферой его ответственности является Донбасс, поэтому прокомментировать действия в Крыму 2014 года он сможет только после выхода на пенсию.

Я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс резюмировал представитель ОБСЕ

Ранее Piter.tv писал о том, что пьяный командир ВСУ расстрелял из автомата своих солдат в Донбассе.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

