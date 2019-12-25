В Ленобласти выбрали спецпредставителя губернатора по вопросам частичной мобилизации

Должность занял подполковник в отставке Сергей Мачинский.

В Ленобласти выбрали спецпредставителя губернатора региона по вопросам частичной мобилизации. Как сообщил Александр Дрозденко в своём Telegram-канале, должность получил подполковник в отставке Сергей Мачинский.

Мачинский ведёт поисковую и волонтёрскую деятельность в регионе. В его обязанности на новом посту будут входить поддержка связи с родными мобилизованных и организация отправки допснаряжения и писем мобилизированным в зону СВО. Также он будет предоставлять информацию о раненых.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 19 жителям аннулировали повестки после проверки их статуса.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти