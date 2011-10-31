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В Ленобласти 19 жителям аннулировали повестки после проверки их статуса
Сегодня, 23:00
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В Ленобласти 19 жителям аннулировали повестки после проверки их статуса

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Основаниями стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четыре и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и прочие.

В среду, 28 сентября, 19 жителям Ленобласти аннулировали повестки после проверки их статуса. Об этом пишет пресс-служба администрации 47-го региона.

Как рассказал Дрозденко, было принято решение по 19 призывникам аннулировать их повестки, а самих призывников, которые проходят слаживание в воинских частях, направить обратно домой в семью. Это решение приняли в рамках очередного заседания областной комиссии по частичной мобилизации.

Основаниями стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четыре и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и прочие.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аннулировали, мобилизация, повестка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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