В Ленобласти 19 жителям аннулировали повестки после проверки их статуса

Основаниями стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четыре и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и прочие.

В среду, 28 сентября, 19 жителям Ленобласти аннулировали повестки после проверки их статуса. Об этом пишет пресс-служба администрации 47-го региона.

Как рассказал Дрозденко, было принято решение по 19 призывникам аннулировать их повестки, а самих призывников, которые проходят слаживание в воинских частях, направить обратно домой в семью. Это решение приняли в рамках очередного заседания областной комиссии по частичной мобилизации.

Основаниями стали документы, подтверждающие состояние здоровья, многодетность мобилизованных (четыре и более детей), наличие брони, превышение призывного возраста и прочие.

Фото: Piter.tv

