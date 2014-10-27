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Спецназ в Сирии под русским командованием занял восточный берег Евфрата

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Террористов из Сирии вытеснил спецназ с российской авиаподдержкой.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, 18 сентября под руководством российских советников спецназ сирийской арабской армии смог форсировать Евфрат. Атаку поддержали ВКС РФ.
 
Российская авиация нанесла сокрушительные ракетные и бомбовые удары  по позиции боевиков ИГИЛ, запрещенного на территории России государства. Также были взорваны катера и баржи противников. С боем силы спецназа высадились на восточном берегу реки Евфрат. Они подверглись двум контратакам боевиков. В результате сражения, террористы были вытеснены со своих позиций на север на трассу Дейр эз-Зор – Аш-Шаддади.
 
Видео: YouTube/rusvesna. su1945
Теги: евфрат , россия , сирия , спецназ
Категории: Мировые новости

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