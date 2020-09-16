Спецназ штурмовал районное управление МВД Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

В среду, 16 сентября, СК провел обыски в Петроградском УМВД. Момент, как спецназ штурмует управление, попал на видео.

Следователи искали следы взятки в размере миллиона рублей, которые были получены сотрудником ГИБДД и оперуполномоченным указанного УМВД. Инспектора ГАИ задержали накануне в кафе при передаче денег. Об этом сообщила "Фонтанка".

Следствие предполагает, что оперативник расследовал серию угона авто, сообщил о намерении привлечь к уголовной ответственности петербуржцу, а тот, в свою очередь, обратился к инспектору и обозначил сумму откупа. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК "Получение взятки".

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Видео: Piter.TV