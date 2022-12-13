Спецназ группировки "Юг" сорвал ротации противника на трех направлениях

Вадим Астафьев рассказал о работе военных на СВО.

Спецназ "Южной" группировки войск Вооруженных сил России на лисичанском и марьинском тактических направлениях обнаружил и ликвидировал семь групп украинской пехоты, а также дополнительно сорвал ротацию личного состава противника на переднем крае боевых действий. Также ротация войск сорвана российскими военными на александро-калиновском направлении. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Уничтожены 7 групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений противника сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении. Вадим Астафьев, глава пресс-службы

Зенитные подразделения "Южной" группировки при помощи расчета ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Водяное сбили украинский беспилотник типа "Фурия". Также батарея зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на соледаро-бахмутском тактическом направлении поразила два снаряда для РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS американского производства.

Экипаж Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил самолет ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России