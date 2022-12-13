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Экипаж Су-35 ВКС России обнаружил и уничтожил самолет ВСУ

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Минобороны рассказало о боевом вылете экипажа.

Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России обнаружил и уничтожил украинский самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе одного из патрулирований в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты продемонстрировали в социальных сетях кадры боевого вылета воздушного судна. В ролике показана подготовка борта к взлету, патрулирование с ракетами класса "воздух-воздух" и противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также маневрирование экипажа, обнаружение цели противника, наведение оружия и запуск снаряда. После выполнения миссии летчики вернулись на аэродром базирования в темное время суток.

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.

пресс-служба Минобороны РФ

Частный легкомоторный самолет упал в Новосибирской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, минобороны, сво, су-35
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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