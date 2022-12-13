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Частный легкомоторный самолет упал в Новосибирской области
Сегодня, 14:58
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Частный легкомоторный самолет упал в Новосибирской области

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По предварительным данным, экипаж не пострадал.

В Новосибирской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

Воздушное судно Cessna-172 M упал около 17 часов (по местному времени). Самолет заметили вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе.

По предварительным данным, экипаж не пострадал. В результате случившегося были повреждены планер, кабина и шасси. 

Причина случившегося уточняется. На место аварии прибыли следователи и криминалисты Следкома России.

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Фото: Телеграм /  Shot

Теги: новосибирская область, падение самолета, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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