Частный легкомоторный самолет упал в Новосибирской области

По предварительным данным, экипаж не пострадал.

В Новосибирской области частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Воздушное судно Cessna-172 M упал около 17 часов (по местному времени). Самолет заметили вблизи посадочной площадки "Городской аэропорт" в Заельцовском районе.

По предварительным данным, экипаж не пострадал. В результате случившегося были повреждены планер, кабина и шасси.

Причина случившегося уточняется. На место аварии прибыли следователи и криминалисты Следкома России.

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Фото: Телеграм / Shot