Спецназ ФСБ провел ночные учения в метро Екатеринбурга

Силовики отработали освобождение заложников и противодействие террористам.

Спецназ ФСБ провел ночные антитеррористические учения в метро Екатеринбурга. Об этом рассказали представители регионального силового управления. Миссия проводилась на территории станции "Проспект Космонавтов".Специалисты отработали освобождение заложников, а также штурм захваченного "боевиками" объекта - вагона.

На практическом этапе шла тренировка - подача сигнала об отключении линии электропередачи в тоннеле и возникновении условной ЧС, проведение эвакуации, спасение 25 заложников и штурм одного из вагонов, который захватили три условных террориста. пресс-служба ФСБ по Свердловской области

В надзорном ведомстве рассказали журналистам о том, что также в ходе тренировок руководство оценило готовность специального подразделения "Альфа" по навыкам сопротивления, оказания первой медицинской помощи раненым, травмированным при несчастном случае. Мероприятия не сказались на графике работы метрополитена для обычных жителей. Все поставленные задачи были успешно выполнены.

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Фото: Piter.tv

