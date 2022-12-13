На нерегулируемых пешеходных переходах в Петербурге установят специальные знаки

Инициативу воплотили в преддверии летних каникул.

Перед летними каникулами в Петербурге запустили пилотный проект по размещению специальных табличек "Без наушников. Без телефона. Без капюшона" на нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту города.

Самые первые таблички были установлены на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Всего в рамках пилотного проекта реализуемого при поддержке Дирекции по организации дорожного движения и Общественной организации автомобилистов Санкт-Петербурга "СПБ.АВТО" будет обустроено 10 переходов.

В комтрансе добавили, что таблички направлены на снижение детского травматизма на дорогах. Как правило, к таким ДТП приводит невнимательность пешеходов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге заработал личный кабинет для пассажиров общественного транспорта.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха