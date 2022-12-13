В Петербурге заработал личный кабинет для пассажиров общественного транспорта

С помощью сервиса горожане могут пополнить единый электронный билет “Подорожник” и отследить историю поездок, совершённых после регистрации.

Личный кабинет пассажира общественного транспорта начал работу в Северной столице. Об этом сообщил Telegram-канал городского комтранса.

С помощью сервиса горожане могут пополнить единый электронный билет "Подорожник" и отследить историю поездок, совершённых после регистрации. Планируется подключить к личному кабинету и другие виртуальные типы проездных билетов, в том числе, льготные проездные. Также в планах разработка виртуального билета и мобильного приложения для оплаты проезда через телефон.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте "Подорожника", либо на сайте ГКУ "Организатор перевозок".

Ранее мы сообщили о том, что единый стандарт для работы такси начнёт действовать в Петербурге с 1 сентября.

Фото: Piter.TV