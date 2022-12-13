Единый стандарт для работы такси начнёт действовать в Петербурге с 1 сентября

Принятые на федеральном уровне меры направлены на повышение безопасности пассажиров.

Новые стандарты обслуживания пассажиров легковых такси будут действовать в Северной столице с 1 сентября. Изменения рассмотрели депутаты городского ЗакСа в ходе заседания Постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

Зампред городского комитета по транспорту Ренат Ягудин отметил, что правила были модернизированы на федеральном уровне. Они позволят аккумулировать данные о такси, а также о водителях, перевозчиках и службах заказа. В том числе, станут доступны данные о прохождении сотрудниками медицинских осмотров и техосмотров автомобилей.

Законопроект также подразумевает ведение единого оформления автомобилей такси: теперь все они будут белого цвета с жёлтой светоотражающей полосой. Обсуждается введение запрета на предложение услуг такси в аэропорту и на вокзалах, не включая специально отведённые для этого места. Все перечисленные меры направлены на повышение безопасности пассажиров.

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Фото: Piter.TV