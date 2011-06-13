Специальные показы фильма "Фауст" в России приурочили к юбилею Александра Сокурова

Зрителей будет ждать специальная версия фильма с закадровым голосом самого Александра Николаевича.

В Петербурге и по всей стране с 21 июня стартовали показы картины Александра Сокурова "Фауст". Первые показы прошли в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Хабаровске и Чебоксарах. Прокат приурочен к 70-летию знаменитого петербургского режиссера. Зрителей ждет специальная версия фильма с закадровым голосом самого Александра Николаевича.

В кинозале "Ленфильм" в Петербурге пройдет еще один сеанс фильма, который запланирован на 23 июня.

Режиссёр Александр Солкуров был режиссёром таких кинокартин, как "Молох" (1999), "Солнце" (2005) и "Телец" (2000). Центральными героями картин были Адольф Гитлер, Владимир Ленин и японский император Хирохито.

О том, как и где в Петербурге можно посмотреть бесплатно фильмы недавно писал Piter.TV.

Фото: кадр из фильма "Фауст"