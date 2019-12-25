Специалисты завершают строительство "многострадальной" поликлиники в Красном Селе

У объекта сменилось несколько подрядчиков.

Поликлиника на улице Восстановления в Красном Селе примет посетителей после новогодних каникул. Учреждение строилось с 2013-го года, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Молодцы, хорошо, что завершили эту многострадальную поликлинику. Жуликов прогнали, пришли нормальные строители. заявил Александр Беглов.

За 7 лет на объекте сменились несколько подрядчиков, которые не выполняли свои обязательства.

В трехэтажном здании смогут принять 420 посетителей в смену. В поликлинику будут бассейн и стоматологические кабинеты.

Ранее губернатор осмотрел новую станцию скорой помощи в Красносельском районе.

Фото: "Пул78" / Telegram