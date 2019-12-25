Губернатор осмотрел новую станцию скорой помощи в Красносельском районе

Она готова на 95%.

В марте 2021-го года в Красносельском районе откроется новая станция скорой помощи на 9 машин. Сегодня, 29 декабря, ее посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Станция находится около жилого комплекса "Ленинский парк". Ее строительство началось в январе 2020-го года, сейчас объект готов на 95%. Подстанцию планировали открыть в декабре этого года, однако средства пришлось перенаправить на борьбу с пандемией.

На данный момент район обслуживают 23 бригады "скорой".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в начале 2021 года усилят отделения скорой помощи, подведомственные районам Петербурга.

Фото: "Пул78"/ Telegram