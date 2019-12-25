Специалисты заменили более 6 км теплосетей в Невском районе за 85 млн рублей

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что специалисты заменили более 6 км теплосетей в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПБ".
Отмечается, что специалисты таким образом обеспечили бесперебойным теплоснабжением 12 тысяч горожан. В настоящее время, на месте работ восстанавливают благоустройство. Этим занимается подрядчик ООО "ТЭС И".
Известно, что стоимость работ составила 85 млн рублей. Их перечислили из инвестиционной программы теплоснабжения.
Ранее мы сообщали о том, что жители исторического дома поругались из-за окон в парадной.
Фото:Официальный сайт ГУП "ТЭК СПБ"
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