Специалисты заменили более 6 км теплосетей в Невском районе за 85 млн рублей

Бесперебойным теплоснабжением обеспечили 12 тыс. жителей.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что специалисты заменили более 6 км теплосетей в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПБ".

Отмечается, что специалисты таким образом обеспечили бесперебойным теплоснабжением 12 тысяч горожан. В настоящее время, на месте работ восстанавливают благоустройство. Этим занимается подрядчик ООО "ТЭС И".

Известно, что стоимость работ составила 85 млн рублей. Их перечислили из инвестиционной программы теплоснабжения.

Ранее мы сообщали о том, что жители исторического дома поругались из-за окон в парадной.

Фото:Официальный сайт ГУП "ТЭК СПБ"