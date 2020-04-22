Сохранить нельзя заменить: жители исторического дома поругались из-за окон в парадной

Жильцы разделились на два лагеря: одни хотят сохранить исторические деревянные окна, другие мечтают заменить их на пластиковые стеклопакеты.

Жители дома №4 в Саперном переулке поругались из-за окон в парадных. Часть жильцов хочет сохранить исторические деревянные окна в доме 1903 года постройки. Защитники выступают за реставрацию существующих окон во время капитального ремонта.

Их можно заменить только на такие же деревянные, но я не вижу в этом смысла, потому что они ремонтнопригодные, их можно привести в порядок. В этом и ценность подлинной вещи, в том, что она подлинная, а не в том, что это какой-то дубль. В основном люди не ценят, того, что у них есть, процент тех, кто рад тому, что он живет в таком доме не высок. В основном они не понимают ценности дома, в котором они живут, и мечтают жить в новостройке. Полина Шишкова, жительница дома №4

Однако большинство поддерживает установку пластиковых окон, по их мнению, так будет теплее и удобнее. Они обвиняют Полину в лоббировании собственных интересов во время капремонта.

Вы видите, что в парадной? У нас круглую зиму так. А когда чуть-чуть холодная погода, у нас вообще здесь, как на улице. Уже устали от этого, хотим тепла. А Полина этих просто настроила, только я не знаю, с каким интересом. То ли ее знакомые хотят заказ получить, потому что сейчас работы нет, не знаю, какой интерес, но она явно хочет получить эти окна. Жительница дома №4 (свое имя назвать отказалась)

До 26 апреля управляющая домом будет проводить голосование среди жильцов. По результатам голосования жильцы примут решение о дальнейшей судьбе окон в парадных.

Большинство за, сейчас еще прислали по интернету свое согласие за пластиковые. А почему? Потому что им нравится. Татьяна, управляющая домом №4

Капитальный ремонт фасада дома №4 планируют завершить в августе этого года.

Фото и видео: Piter.TV