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Специалисты в костюмах химзащиты обработали вокзал в Выборге
Сегодня, 17:06
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lizapoluda

Специалисты в костюмах химзащиты обработали вокзал в Выборге

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Особое внимание было уделено общественным местам.

В четверг, 20 мая, в Выборге прошли мероприятия по санитарной обработке железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Наибольшее внимание специалисты уделили дезинфекции общественных мест и зон массового скопления людей. Работы выполняли работники ФГКУ "Невский спасательный центр МЧС России".

Ранее мы рассказали о том, что сегодня дезинфекция также прошла на детских площадках города.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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