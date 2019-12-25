Специалисты в костюмах химзащиты обработали вокзал в Выборге

Особое внимание было уделено общественным местам.

В четверг, 20 мая, в Выборге прошли мероприятия по санитарной обработке железнодорожного вокзала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Наибольшее внимание специалисты уделили дезинфекции общественных мест и зон массового скопления людей. Работы выполняли работники ФГКУ "Невский спасательный центр МЧС России".

Ранее мы рассказали о том, что сегодня дезинфекция также прошла на детских площадках города.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО