Специалисты разработают планировку для продления Северного проспекта до Шафировского

Бюджет Петербурга выделяет более 18,5 млн рублей на создание этой документации.

В Петербурге специалисты разработают документацию по планировке территории для продления Северного проспекта – на участке от улицы Руставели до Шафировского проспекта. Соответствующую закупку разместил комитет по развитию транспортной инфрастуктуры.

Бюджет Петербурга выделяет немногим более 18,5 миллионов рублей на указанный в закупке этап перспективного проекта. Исполнителю предстоит создать проекты собственно планировки, межевания территории, разработать демонстрационные материалы, которые потребуются для публичных слушаний.

Срок завершения всех этих дел – 1 июля 2022 года.

Годы проведения непосредственно строительных работ в документации закупки не приводятся. Заявки для участия в ее конкуре, по итогам которой, как ожидается, станет известен исполнитель проекта, можно подать до 13 октября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге подготовят планировку новой развязки в створе Витебского проспекта и Парковой улицы.

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