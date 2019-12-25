В Петербурге подготовят планировку новой развязки в створе Витебского проспекта и Парковой улицы

На эти работы выделено 19 млн рублей.

В Петербурге будет разработана документация по планировке территории для строительства новой транспортной развязки - в створе Витебского проспекта и Парковой улицы. Соответствующую закупку разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Само строительство, очевидно, еще перспективный проект, но первый шаг уже сделан. На подготовку документации будет выделено 19 млн рублей из средств бюджета Петербурга. Исполнителю работ предстоит подготовить проекты планировки, межевания, а также демонстрационные материалы, которые потребуются при проведении публичных слушаний.

Вся это намечено сделать к 1 июля 2022года.

Проектные организации могут подать заявки для участия в конкурсе этой закупки до 13 октября.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, ЗакС Петербурга хочет усовершенствовать документацию по планировке территорий.

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