Специалисты рассказали, кому в Петербурге не стоит бояться безработицы

Работодатели чаще всего нуждаются в "продажниках".

Аналитики HeadHunter Северо-Запада выяснили, кто точно не останется без работы в Петербурге в третьем квартале 2019 года. Эксперты проанализировали более 122 410 вакансий, которые работодатели оставили на сайте.

Работодатели чаще всего нуждаются в "продажниках": доля вакансий в этой сфере составила 28 % от общего числа. Также в большом количестве нужны консультанты, продавцы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, супервайзеры и мерчендайзеры.

На втором месте находятся специалисты из области информационных технологий и производства. Далее идут специалисты по недвижимости, работники строительной сферы, специалисты сферы "туризм", "гостиничное дело".

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