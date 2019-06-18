Эксперты не обнаружили сбросов в акваторию.

Специалисты проверили состояние пруда в Малоохтинском парке, которое беспокоило жителей Красногвардейского района: от воды исходил неприятный запах.

Сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности убедились, что сбросов сточных вод не было, вода в пруду без каких-либо видимых признаков загрязнения. Отмечается, что запах соответствует характеру экосистемы пруда, в котором на фоне высоких температур происходит такое природное явление, как цветение воды, обусловленное интенсификацией обменных процессов и развитием сине-зеленых водорослей.

Однако комитет по природопользованию обратился в комитет по благоустройству с просьбой усилить внимание к дренажной системе парка.

Отмечается, что водоем парка убирается 4 раза в месяц летом.

Ранее мы писали, что из-за аномальной жары в водоемах Петербурга "зацвела" вода и начали отмирать водоросли.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора