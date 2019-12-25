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Из-за аномальной жары в водоемах Петербурга "зацвела" вода и начали отмирать водоросли
Сегодня, 12:37
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IRINA_CHALKINA

Из-за аномальной жары в водоемах Петербурга "зацвела" вода и начали отмирать водоросли

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Петербуржцы жалуются на неприятный запах.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что из-за аномальной жары в водоемах Петербурга "зацвела" вода и начали отмирать водоросли. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

В ведомство обратились петербуржцы, которые пожаловались на неприятный запах от водоемов Северной столицы. По данным экспертов, из-за аномальной жары в городе вада превратилась в вязкую мутно-зеленую субстанцию и начала цвести.

В Росприроднадзоре отметили, что это сезонное явление. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы делятся фотографиями мощной грозы.

Фото:Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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