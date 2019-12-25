Специалисты проведут испытания теплосетей в четырех районах Петербурга

Испытания начнутся завтра, 28 июля.

Во вторник, 28 июля, в Адмиралтейском, Центральном, Фрунзенском и Московском районах проведут испытания теплосетей.

Проверять трубы будут на Большой и Малой Морской, Бронницкой, Верейской, Гражданской, Гороховой, Декабристов, Ефимова, Казанской, Казначейской, Марата, Можайской, Подольской, Рузовской, Садовой, Серпуховской улицах. На Вознесенском, Загородном, Измайловском, Клинском, Малодетскосельском проспектах, а также на набережных канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки. Помимо этого трубы проверят на Анотненко, Гривцова, Львином, Пирогова, Прачечном, Столярном, Фонарном и Батайском переулках; на Сенной и Исаакиевской площадях; Введенском канале.

Также уточняется, что испытания проведут и по Рыбинской, Боровой, Воронежской, Курской, Прилукской, Расстанной улицам, на набережной Обводного канала и Московском проспекте.

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК" начала проверку труб в двух районах Петербурга.

Фото:ГУП "ТЭК СПб