Специалисты показали перемещения лосенка Июнь, выпущенного на волю

В прошлом году его мама вернулась к людям перед родами.

Лосенок Июнь, которого выпустили в естественную среду в 20-х числах прошлого месяца, осваивает новые места обитания. Об это рассказали в Охотнадзоре Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что получили от специалиста данные со специального ошейника, с помощью которого можно отслеживать его перемещения. Заряда GPS-трекера хватит на год.

В прошлом году в туристической деревне Мандроги специалисты ухаживали за лосихой Вестой, на волю её отпустили 21 мая 2022 года. Однако, в июне спасённая лосиха вернулась к людям за акушерскими услугами и родила лосёнка, которого назвали Июнь. Теперь и его, уже подросшего и окрепшего отправили на волю.

Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области