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На "Беговой" и "Новокрестовской" восстановят плитку
Сегодня, 16:30
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nastya960

На "Беговой" и "Новокрестовской" восстановят плитку

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Станции будут закрываться с 22:00 до окончания работы станций.

Входы и выходы на станциях метро "Новокрестовская" и "Беговая" будут закрываться с 22:00 до окончания работы станций. В вестибюлях будут проводиться работы по архитектурной отделке и устранению водопроявлений. Работы начались уже 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

При этом в дни проведения массовых мероприятий на стадионе на станциях будут работать по два вестибюля.

В метрополитене просят петербуржцев планировать свой маршрут заранее в связи с данными изменениями.

В Петербурге в 2020 году объявят конкурсы на строительство четырех станций метро.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: беговая, новокрестовская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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