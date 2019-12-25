Специалисты петербургского Водоканала восстановят фонтан со скульптурой в Пушкине

Работы по реконструкции фонтана планируется завершить в декабре текущего года.

В Пушкине восстановят фонтан со скульптурой , который расположен на углу Академического проспекта и Дворцовой улицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Долгое время фонтан был заброшен. В 2014 году его передали в пользование местному предприятию. Отмечается, что у фонтана отсутствовали инженерные сети и была повреждена чаша.

В ведомстве заявили, что специалисты должны проложить водопроводные и канализационные и электрические сети. Работы завершат в декабре текущего года.

Ранее мы сообщали о том, что новый корпус Госпиталя ветеранов войн начнет работу во второй половине декабря.

Фото:ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"