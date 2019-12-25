Эксперты назвали смартфоны с самым высоким риском взрыва в руках пользователя

Причинами взрыва могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар.

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал, какие смартфоны могут взорваться у пользователя прямо в руках. По словам эксперта, это может произойти с любым смартфоном, у которого есть проблемы с батареей. Спровоцировать взрыв могут длительная зарядка, контакт с водой или удар. Об этом пишет агентство "Прайм".

Мясоедов заявил, что чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая на волне паники была вынуждена отозвать все телефоны линейки Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда взрывалась продукция Apple. Причем не только "Айфоны", но и "Айпады".

Чтобы избежать взрыва, необходимо соблюдать несколько правил. В первую очередь нельзя перегревать и гнуть устройство. Это приводит к повреждению батареи, которая в результате может повести себя непредсказуемо. Кроме того, нельзя допускать контакта смартфона с водой или его падения на твердую поверхность. Все это также может нанести вред батарее.

Вздутие батареи говорит о ее неисправности. Такой аккумулятор нужно срочно заменить.

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