Спрос на специалистов машиностроения в Петербурге вырос почти на 30% за год

по данным на декабрь, в городе открыли более 15 тыс. вакансий, которые относятся к отрасли.

С января 2022 года предприятия из сферы тяжёлого машиностроения в Северной столице разместили свыше15 тыс. вакансий. Таким образом, рост спроса на специалистов в отрасли составил 29%. Об этом сообщил сервис hh.ru.

По подсчётам экспертов, около 17% спроса машиностроительных компаний страны приходится на СЗФО, и примерно 12% – на Петербург. В течение года город стал лидером по спросу на новых специалистов в отрасли, обогнав по показателям даже столицу.

На данный момент в связи со значительным увеличением нагрузки на мощности промышленных предприятий наиболее востребованными профессиями считаются слесари, токари, инженеры-технологи, сварщики и инженеры-конструкторы.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" перешли в режим повышенной готовности в Петербурге и Ленобласти.

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