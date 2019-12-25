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"Россети Ленэнерго" перешли в режим повышенной готовности в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 10:56
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"Россети Ленэнерго" перешли в режим повышенной готовности в Петербурге и Ленобласти

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В общей сложности на территории соседних регионов дежурят 117 оперативно-выездных бригад.

ПАО "Россети Ленэнерго" переходит в режим повышенной готовности в Петербурге и Ленинградской области из-за ухудшения погодных условий. Как сообщила пресс-служба компании, на время ненастья были введены дополнительные дежурства. 

Так, на территории соседних регионов в круглосуточном режиме дежурят 117 оперативно-выездных бригад в составе 259 человек и 118 единиц спецтехники. Максимально работу электросетей смогут обеспечить 450 бригад в составе 1824 человек и 526 единиц спецтехники. Это удалось установить благодаря проверке машин и наличия аварийного запаса.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, порывы ветра в Северной столицы достигли 15-20 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду.

Фото: Пресс-служба "Россети Ленэнерго"

Теги: ленинградская область, россети ленэнерго, санкт-петербург, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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