"Россети Ленэнерго" перешли в режим повышенной готовности в Петербурге и Ленобласти

В общей сложности на территории соседних регионов дежурят 117 оперативно-выездных бригад.

ПАО "Россети Ленэнерго" переходит в режим повышенной готовности в Петербурге и Ленинградской области из-за ухудшения погодных условий. Как сообщила пресс-служба компании, на время ненастья были введены дополнительные дежурства.

Так, на территории соседних регионов в круглосуточном режиме дежурят 117 оперативно-выездных бригад в составе 259 человек и 118 единиц спецтехники. Максимально работу электросетей смогут обеспечить 450 бригад в составе 1824 человек и 526 единиц спецтехники. Это удалось установить благодаря проверке машин и наличия аварийного запаса.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, порывы ветра в Северной столицы достигли 15-20 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково продолжает работу в штатном режиме, несмотря на погоду.

Фото: Пресс-служба "Россети Ленэнерго"