Специалисты ликвидировали нефтяное пятно с Большой Невки

Пятно заметили горожане.

В пятницу, 13 ноября, ГУП "Пиларн" получила сообщение о "радужном" пятне в акватории Большой Невки. Специалисты выехали на место разлива.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, пятно оказалось между Кантемировским и Гренадерским мостами. Сотрудники ГУПа оперативно его ликвидировали в районе Аптекарской набережной. Акватория обработана активной пеной. Отмечается, что при обнаружении загрязнения нефтепродуктами акваторий городских водных объектов обращайтесь в мобильную экологическую дежурную службу по телефону: (812) 417-59-36.

Ранее мы писали, что в Финский залив выпустили свыше 10 тысяч молодых сигов для восполнения природных ресурсов.

Фото: vk.com/pitertop1; instagram.com/gup_pilarn/