В Финский залив выпустили свыше 10 тысяч молодых сигов для восполнения природных ресурсов

Часть сигов уплыла восстанавливать ресурсы Фонтанки после ремонта ее набережной.

Утром 3 ноября в Финский залив выпустили почти 5000 рыбок – молодых сигов. Как рассказали в пресс-службе КРТИ, рыбный "выпускной" провели для восполнения природных ресурсов дельты Невы, поскольку ремонт стенки набережной Фонтанки в створе Бородинской улицы произвел негативное воздействие на среду обитания рыб.

Молодь рыб доставили спецтранспортом с рыборазводного завода в Новгородской области, вес одной сиги составил 15-17 грамм. Капремонт стенки набережной начали в минувшем августе из-за неудовлетворительного состояния самой набережной и ее проезжей части. Негативного воздействия на реку не удалось избежать в ходе работ, поэтому власти приняли решение восполнить численность рыб искусственным образом. Известно, что весной и летом рыба использует Фонтанку в качестве пастбища, хотя сама река не отличается крупными рыбными запасами.

На территории Комплекса защитных сооружений города в этот же день выпустили еще свыше 10 тысяч сеголеток сига и судака в Финский залив. Цель мероприятия в поддержке промысловых запасов ценных пород рыб.

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Видео: пресс-служба КРТИ